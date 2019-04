Det skulle bare være et enkelt år - nu er der gået 40

Ann og Tano Alonso kan den 1. maj se tilbage på 40 år bag disken på Bar Bodega Napoleon på Østergade i Rødding. Parret skulle oprindeligt egentlig bare have hjulpet Anns forældre i et års tid.

Rødding: Mandag den 30. april 1979 landede Ann og Tano Alonso i Danmark efter at have boet sammen to år på Tenerife, hvor Tano Alonso stammer fra.

Dagen efter - den 1. maj - stod de i selskab med Anns forældre, Anna og Arne Tanggaard Jacobsen, og bød gæster velkommen til åbningsreception på Bar Bodega Napoleon på Østergade i Rødding.

Anna og Arne Tanggaard Jacobsen havde købt beværtningen, og planen var så, at det unge par skulle hjælpe til i opstartsfasen.

- Vi skulle bare hjem og hjælpe til med at starte den op det første års tid. Men efter et halvt år købte vi halvdelen af Napoleon, fortæller Tano Alonso.

Det ene år blev til to, der blev til tre, og sådan tog det ene år det næste, og på onsdag den 1. maj kan parret så se tilbage på hele fire årtier med den lokale beværtning.