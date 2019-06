Det skal være sjovt at være barn her

Ventetiden kan godt blive lang for de mange børn, der deltager i årets vikingespil. Derfor blev der sidste år taget initiativ til at åbne "Børneuniverset," hvor børnene kan hygge sig og være kreative, mens de venter på at komme på scenen.

Når årets vikingespil løber af stablen er flere af aktørerne på scenen børn. For dem kan ventetiden godt blive en anelse lang, når de ikke er på scenen. Det valgte folkene bag vikingespillet at råde bod på sidste år med "Børneuniverset," hvor børnene kan fordrive ventetiden med hygge eller forskellige kreative aktiviteter. En af dem, der fik ideen til det hyggelige venteunivers til børnene, er Jane Lorenzen. - Det var egentlig lidt tilfældigt. Vi sad en flok vikinger hjemme ved os og drak kaffe, og så kom vi til at snakke om, at det var ærgerligt, at der var så meget skældud, fortæller Jane Lorenzen. Dengang havde børnene nemlig ikke så mange muligheder - en sandkasse og et par gynger lige i nærheden af friluftsscenen. - De kunne også være i Ormegården, men der blev der også hele tiden tysset på dem, fortæller Anja, der er Jane Lorenzens datter. Derfor blev det foreslået at man lidt længere væk fra scenen fik et telt, hvor børnene kunne opholde sig - og dermed var "Børneuniverset" blevet skabt.

Teltet til "Børneuniverset" er nemt at kende på det flotte skilt. På billedet, der er fra sidste år, ses Pernille, Anja og Jane. Foto: Dorthe Andresen

En kæmpe succes - Det blev en kæmpe succes. Vi havde fuldt hus hver aften. Vi har fået rigtig meget ros fra både forældre og bestyrelsen, siger Jane Lorenzen. Så igen i år kan børnene sætte kursen mod teltet, når de ikke lige er på scenen. Teltet er åbent hver aften, når der er forestilling på friluftsscenen. - Vi har en walkie-talkie hængende i teltet, så vi kan følge med i lyden på scenen. Og børnene er rigtig gode til at sige til hinanden: Så nu skal vi ind, fortæller Jane Lorenzen. I teltet kan der blandt andet tegnes, laves perleplader, filtes, klippe-klistres og mange andre kreative ting, som Jane Lorenzen, døtrene Anja og Pernille og en gruppe frivillige voksne finder på. - Det skal være sjovt at være barn her. Men børnene kan også komme forbi teltet, hvis de bare har behov for at sidde og slappe af, siger Jane Lorenzen, der til daglig bor i Troldkær, men alligevel har hun og hele familien de seneste ti år troligt sat kursen mod Jels for at flytte ind i en campingvogn i den store vikingelejr ved friluftsscenen. Noget som både familien og Jane Lorenzen ser meget frem til hvert år. - Jeg glæder mig helt vildt. For det fællesskab, der er hernede, er helt fantastisk, kommer det med et stort smil fra Jane Lorenzen.