Det rummelige arbejdsmarked i fokus

Brørup: Det rummelige arbejdsmarked kommer i fokus, når LO Vest og folketingsmedlem, socialdemokraten Troels Ravn, har taget initiativ til et møde på Markedsrestaurationen i Brørup onsdag den 19. september klokken 17.00.

Troels Ravn og LO Vest er bekymret over, at ledigheden stadig er forholdsvis høj, samtidig med at flere brancher melder om udfordringer med at få ledige stillinger besat.

- Vi vil gerne have de sidste i ledighedskøen med på opsvinget. Vi skal have dem kvalificere til de ledige job eller være med til at tilpasse jobbene til de muligheder, den enkelte ledige har, mener Troels Ravn.

Det overordnede spørgsmål ved mødet er, hvordan et rummeligt arbejdsmarked bliver skabt, således at mennesker med fysiske eller psykiske begrænsninger kan komme i job og få dem integreret på arbejdsmarkedet.

Ved mødet medvirker ud over folketingsmedlem Troels Ravn også repræsentanter fra Jobcenter Vejen, en virksomhedsleder, borgere i støttejob, en socialrådgiver fra FOA, og endelig vil en tillidsrepræsentant lægge op til debat om det rummelige arbejdsmarked.

Der er tilmelding til mødet på mail: pm@lo-sydjylland.dk