Det mente politikerne om budgettet

Vejen Kommune: Formanden for den socialdemokratiske gruppe, Jørgen Thøgersen, kaldte det et barskt budget.

- Det har været nødvendigt at kigge i alle kringelkroge. Man kan kun medgive de bekymringer, som mange har givet udtryk for i høringssvarene. Det kommer særligt til at gøre ondt på ældreområdet samt det specialiserede område, men vi har desværre været en vej vist, lød det fra Jørgen Thøgersen.

Senere under debatten tilkendegav han, at Socialdemokraterne gerne vil være med til at se på udbyttet af Vejens medlemskab af Trekantområdet, som Liberal Alliances Martin Boye stillede forslag om, at kommunen burde forlade.

Anni Grimm, Dansk Folkeparti: - Det er fristende at sige nej til at være med i et forlig om et budget, som rummer så mange besparelser. Men vi skal have tingene til at nå sammen, og det kan ikke undgås, at vi her får et budget med forringelser, som borgerne vil kunne mærke.

Martin Boye, Liberal Alliance: - Jeg er tilfreds med, at der skal spares syv millioner kroner på administrationen, og samtidig skæres der i anlægsbudgettet. På folkeskoleområdet, som fyldte så meget hos politikerne under valgkampen, har jeg villet have vished for, at der ikke bliver sparet ude på skolerne. Men vi kunne i de sidste og afgørende forhandlinger ikke nå helt sammen, selv om jeg godt vil kvittere for fremstrakte hænder hos konservative og Socialdemokraterne. Men det virkede som om, at borgmesteren ikke ville have de sidste partier med.

Jakob Borgensgård, Enhedslisten: - Det har været en hård opgave, og der er for meget, som Enhedslisten ikke kan være med til. Vi har foreslået omlægning af lån i en periode, så vi kunne få undersøgt, hvad det er for et serviceniveau, vi gerne vil have i Vejen Kommune. Nu bliver det modsat med rammebesparelser.

Anker Ulsdal, SF: - Jeg havde håbet, at byrådet ville besinde sig på at skaffe flere indtægter med en beskeden skattestigning. På den måde kunne vi sikre, at Vejen fortsat er en attraktiv kommune. Nu venter der desværre nogle hårde besparelser på ældreområdet.

Frank Schmidt-Hansen, konservative: - Vi er udfordret på demografien med flere børn og flere ældre. Men selv om der er tidsler i budgettet, som ikke er groet i den konservative have, så bakker vi op om budgettet og tager et medansvar. Vi er glade for, at projektet med en god start på voksenlivet er kommet med, så vi kan få flere unge i gang på arbejdsmarkedet.

Vagn Sørensen, Venstre: - Det har været en større udfordring denne gang, end det vi har oplevet ved tidligere budgetlægninger. De største besparelser er på ældreområdet, og det er Venstres klare indstilling, at langt den største del af pengene skal findes ved rationaliseringer og omlægning af arbejdsgange.