Det kunne gå helt galt: Jernbanebom ude af kraft

Borgere dirigerede trafikken i Storegade i Holsted St. for at undgå en jernbaneulykke.

HOLSTED: Søndag formiddag var jernbanebommen i Storegade i Holsted St., oplyser Jens Olkjær, som alarmerede politiet.

- Kl. 9.46 oplevede vi, at toget kørte meget langsomt. Årsagen var, at bommene ikke gik ned. Folk på stedet hjalp med at vinke toget forbi, og det gik fint, skriver Jens Olkjær i en mail til JV.

- Vi advarede derefter politiet om problemet - også set i relation til, at der kunne komme et hurtigt tog. Men mon ikke at DSB er opmærksom på problemet. Der var både blink og lyd på anlægget.