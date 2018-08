Det kører godt for de små museer

Vejen Kommune: De tre formænd for bestyrelserne for Hygum Hjemstavnsgård, Wellings Landsbymuseum og Poul la Cour Museet kan alle med tilfredshed notere sig, at der er rigtig fine tal på bundlinjen i deres årsregnskaber.

For beløb som 50.004 kroner, 42.443 kroner og 23.361 kroner beskriver de overskud, som henholdsvis hjemstavnsgården, landsbymuseet og Poul la Cour museet er bonet ud med, når alle tallene for 2017 er gjort op.

Kigger man bare på de tørre tal, så vil man hurtigt falde over, at der for Poul la Cour museets vedkommende har været en meget stor forskel i det overskud, der var i 2016 i forhold til 2017. Overskuddet i 2016 landede nemlig på hele 736.861 kroner, men at det er endog væsentligt lavere i år, har en god forklaring, for museet i Askov var så heldig at modtage en anonym donation på hele en millioner kroner - penge som figurerer i 2016-regnskabet, fordi pengene er blevet frigivet, inden de er blevet brugt.

- Det er lidt usædvanligt, for normalt får man ikke penge på forhånd. Så de blev udbetalt allerede i 2016, og vi er først begyndt at bruge af dem nu. De er blandt andet brugt til en del murerarbejde og udskiftning af vinduer, fortæller Bjarke Thomassen, der har været formand for Poul la Cour museets bestyrelse siden begyndelsen i 2000.