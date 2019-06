Det handler om merværdi

VEJEN: Hvorfor nøjes med at være en superdygtig maskinproducent, når du kan udvide forretningen og skabe ny vækst - for både sælger og køber - ved også at sælge service og ydelser med produktet!

Det er det det handler om, når direktør i BSV Krantilbehør i Vejen Flemming Jensen og salg- og marketing ansvarlig Jasna Lagumdzija har kastet sig ud i og som den første virksomhed i Vejen gennemført et projekt forløb i Servitize.

- For os har deltagelse i Servitize-projektet med Force været en rejse og en øjenåbner samt bevidstgørelse om, hvem vi er, hvad vores kunders behov er, og hvordan vi kan kombinere det bedre, fortæller Jasna Lagumdzija.

- I bund og grund handler Servitize om at få pakket produktet ind, så kunden få mere værdi og føler, at de får en bedre oplevelse, og virksomhederne kan begynde at tjene flere penge. BSV har altid været gode til at fokusere på driften og produktionen, men ikke på kunden, markedet og synliggørelse af det, som vi også er gode til, fortæller Flemming Jensen.