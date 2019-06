Det grønne område på Ravnbjerg bør bevares

Tanja Bachmann Hansen, byrådsmedlem for Socialdemokratiet, vil under ingen omstændigheder stemme for, at hele det grønne område på Ravnbjerg sælges. Jørgen Lastein, byrådsmedlem for Venstre, mener, at boligselskabet bør kunne få lov til at bygge på en del af området.

Jels: Beboerne på Ravnbjerg har i forbindelse med deres protester mod, at det grønne område på Ravnbjerg bliver solgt til boligselskabet Domeas afdeling Kongeåen, haft kontakt til et par af deres lokale byrådsmedlemmer - nemlig Jørgen Lastein fra Venstre og Tanja Bachmann Hansen fra Socialdemokratiet.

Fra sidstnævnte får gruppen 100 procent opbakning til, at det grønne område skal bevares som det er nu.

- Umiddelbart læser jeg det bare som planer, de har. Men jeg vil aldrig stemme for det. Det har jeg også meddelt min gruppe. Jeg kan ikke forstå, hvis man vælger at nedlægge noget, der kommer så mange til gavn, siger Tanja Bachmann Hansen, der henviser til, at boligselskabet kunne vælge andre steder i Vejen at bygge.

- Vi har så mange andre byggemodne grunde i Jels. Jeg synes, at de skal se på det, der er på Barsbølmark. Der kan også være plads til almen bebyggelse. Jeg synes godt, at man kan blande boliger, siger Tanja Bachmann Hansen, der godt kan forstå, at krolfklubben er nervøs for at kunne risikere at skulle flytte.

- Det giver ingen mening, når vi gerne have, at folk er aktive. Så skal vi da ikke ødelægge det for dem, siger Tanja Bachmann Hansen, der godt kan se fornuften i at få bygget mere i Jels.

- Jeg hilser det da velkommen, at der kommer flere boliger i Jels. Det er der mangel på. Man skal bare lade det område være, som folk bruger.