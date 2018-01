Det går stærkt med at indsamle penge til planetariet

JELS: Initiativgruppen, der arbejder på at få gang i planetariet i Jels igen, har sat sig selv under pres med en udmelding om, at indsamlingen af pengene til et forprojekt skal i mål hurtigt.

Indsamlingen er kommet usædvanligt stærkt fra start. Så ikke alene tyder alt på, at det lykkes at få indsamlet de 300.000 kroner, som er målet. Men det kommer formentlig også til at gå så hurtigt, som det var håbet på. Den foreløbige indsamling har passeret de 200.000 kroner.

De 300.000 kroner skal bruges til udarbejdelsen af det projektforslag, som skal danne det videre grundlag for en altafgørende fundraising. Projektforslaget indeholder tegninger og beskrivelser af planerne om genåbningen af planetariet med blandt andet en fulldome-biograf samt udstillingen af historiske Poul Henningsen-lamper fra Louis Poulsen.

- Vi har lidt svært ved at holde armene nede, selv om vi jo er jyder. Men man kan godt blive lidt varm i kinderne over den opbakning, som vi mærker fra virksomheder, foreninger og også private. Det er jo fantastisk, siger Ole Stubbe fra initiativgruppen.