Langt flere ældre arbejder arbejder med frivilligt arbejde for at holde sig aktiv. Det gælder også i Vejen Kommune. I påskedagene bringer vi en portrætserie om aktive seniorer i Vejen Kommune. Den første kan du møde i dag. Det er Knud Hedegaard, der er frivillig på ældrecenter Kærdalen i Vejen Kommune.

Hvordan holder du dig aktiv?

Man kan være aktiv på mange måder. Jeg dyrker ikke så meget sport længere, som jeg gjorde i mine unge dage. Derimod har jeg kastet mig ud i at være frivillig på ældrecenter Kærdalen.

Her har jeg været med til at en ny støtteforening. Det er der lagt mange timer i - både herhjemme ved computeren og ved planlægningsmøder med de andre frivillige. Der er meget at sætte sig ind i: Vedtægter, budget, den nye persondataforordning og generalforsamlinger. En anden måde at være aktiv på for mig er at gå i haven. Det giver en del god motion.

Jeg er også aktiv i køkkenet. Jeg elsker at bage brød og har været på bagekursus flere gange. Desuden er jeg rigtig glade for at læse bøger, det bliver til omkring 25 om året.

Hvad får du ud af at have en aktiv fritid?

Det er utroligt givtigt at være aktiv som frivillig. Det primære formål med at være frivillig er naturligvis at hjælpe beboerne. Kærdalen råder over to rickshaw cykler, hvor jeg har været pilot på den ene. De ture, jeg har haft med beboerne, har været helt fantastiske. Den glæde og nydelse, beboerne udstråler ved at komme ud på sådan en tur, er helt fantastisk, og giver mig naturligvis en enorm glæde. Samværet med de øvrige frivillige sætter jeg enormt højt. Blandt os opstår der nære venskaber, og det giver plads til en god omgangstone, hvor der aldrig er sure miner, men kun glæde og venskab.

Hvor mange timer bruger du på aktiviteter om ugen?

Det er jo lysten, der driver værket, så derfor har jeg aldrig talt timer på det frivillige arbejde og ej heller på havearbejdet.

Hvilke forventninger har du til fortsat at være aktiv?

Så længe mit helbred vil tillade mig at komme på Kærdalen, vil jeg med bestemthed fortsætte. Det giver jo en helt anden hverdag at komme ud blandt andre mennesker. Jeg frygter at komme til at sidde med fjernbetjeningen i hånden foran fjernsynet hele dagen. jeg ville ikke kunne undvære det sociale samvær.

Hvordan finder du inspiration til dine aktiviteter?

Under havearbejde kan man få mange gode idéer. Hvis man brænder for en sag, kommer man også til at tale med mange mennesker. Under sådanne samtaler kan man modtage stikord, som kan være grobund for gode idéer. Hvis man tænker på, hvordan man selv vil have det, kan man spørge om beboerne på Kærdalen har de muligheder, som man selv har, og hvis ikke så kan man forsøge at skabe mulighederne for dem.

Hvor stor betydning har det sociale samvær for dit valg af fritidsaktiviteter?

Det sociale samvær er uvurderligt, det er en meget stor del af mit liv at nyde samværet med de øvrige frivillige.

Hvor meget søvn får du, og spiser du speciel kost for at holde dig aktiv?

Jeg går sjældent i seng det samme døgn, som jeg står op. Så det bliver nok til seks-syv timer i døgnet.

Efter en kræftoperation i spiserøret og maven, spiser jeg en syv-otte gange i døgnet. Jeg spiser meget små portioner og meget proteinholdigt. Jeg spiser ikke af sult, men af nødvendighed.

Hvad vil du anbefale andre, der gerne vil i gang med en aktiv fritid?

Læg fjernbetjeningen og lad være med at tænde fjernsynet før efter aftensmaden. Så kommer man automatisk mere i gang. Der er så mange muligheder for at holde sig aktiv i vores kommune. Vejen Idrætscenter, Knudepunktet og meget andet.

Og så kan jeg kun opfordre til at blive frivillig. Gerne på Kærdalen, hvor vi mangler frivillige og gerne mandlige, der f. eks. kan træde i pedalerne på rickshawen.