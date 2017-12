Det er stort set for sent

HOLSTED: Med mindre man har en særlig aftale - eller får en - eller kan betjene sig selv, så er det nu for sent at hente sit træ hos Sølvdal Juletræer nord for Holsted By.

Juletræshandler Hanne Madsen fortæller om en forrygende sæson, hvor nordmannsgraner i alle højder og drøjde er skovet og solgt. Der har også været god gang i salget af dekorationer fra julestuen midt i skoven af juletræer.

- Jeg stod op kl. fem i morges for at få lavet nye forsyninger, fortæller Hanne Madsen.

Hvert år bliver der plantet 500 nye træer - også den stikkende rødgran.

- Nogen synes, et rigtigt juletræ skal være en rødgran. Sådan er det med smag og behag.