Støtteforeningen for Hygum Forsamlingshus havde i weekenden inviteret til den traditionsrige kunst- og hobbyudstilling, hvor kunsthåndværkere fra nær og fjern var mødt frem med deres flotte ting.

Sdr. Hygum: Der står "1907" på facaden til Hygum Forsamlingshus - og det gamle forsamlingshus har gennem årene uden tvivl dannet rammen om mangt og meget for byens borgere og gæster fra nær og fjern. Et af de tilbagevendende arrangementer i forsamlingshuset er den traditionsrige kunst- og hobbyudstilling, som arrangeres af Støtteforeningen for Hygum Forsamlingshus. Kunst- og hobbyudstillingen har 35 år på bagen. Siden 2011 er det Hanne Sørensen og Pia Garder der - med god hjælp fra de mange frivillige - har haft det store overblik over, hvem der udstiller og hvornår. For skal udstillingen kunne trække gæster til år efter år, så kræver det god planlægning. - Der må ikke stå to med ens varer. For to skal ikke stå og konkurrere med hinanden, siger Hanne Sørensen og tilføjer: - Og når vi kalder det kunst, så lægger vi vægt på, at det også er kvalitet. Derudover er der en regel om, at udstillerne maksimalt må deltage to år i træk på udstillingen. Derefter er det "ud i kulden" et stykke tid, så andre kan få plads på en af de 18 gratis stande, der er til rådighed i forsamlingshuset.

Søger nye ideer og udstillere Hanne Sørensen og Pia Garder har i fællesskab et glasværksted i byen, og det, at de selv er kreative, mener de, er et stort plus, når de skal rundt for at finde nye udstillere. - Vi ser måske lidt anderledes på det, fordi vi begge er kreative, siger Pia Garder. Makkerparret tager derfor rundt til mange forskellige messer og udstillinger for at finde nye ideer og nye kunsthåndværkere til kunst- og hobbyudstillingen i Sdr. Hygum. Og kastede man et blik rundt i lokalet, så kunne man kun være enig i Hanne Sørensens konstatering: - Det er fantastisk, hvad man kan lave med hænderne.