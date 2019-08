Det dunster i Holsted - og det er ikke af lagkage

HOLSTED: Der har de seneste dage være en duft af jeg ved ikke hvad over Holsted By.

En hørm af kloak - og det er der en god forklaring på.

Stanken i vestenvinden stammer fra Holsted Renseanlæg. Driftschef Steen Juul Rasmussen forklarer, at man netop nu er igang med at fjerne slam. Det sker normalt et par gange om året, men da man sprang over sidste gang, så er der dobbelt så meget denne gang. Normalt tager processen to, tre dage, men denne gang nok lidt længere.

Slammet, som anvendes som gødning på landbrugsjord, fragtes til Fyn. Landmændene får betaling for at modtage materialet.

I øvrigt har der ingen klager været over dunsten, fortæller Steen Juul Rasmussen.