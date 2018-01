Det Grå Guld i Rødding kan bruge flere kræfter

RØDDING: Foreningen Det Grå Guld i Rødding har haft et travlt år med masser af aktiviteter.

Det Grå Guld blev oprettet i april 2013 og har i øjeblikket 24 aktive medlemmer. Foreningens formål er at udnytte medlemmernes ressourcer og kompetencer til glæde og gavn for alle borgere - primært ældre i Rødding og omegn.

På generalforsamlingen kunne formanden Egon Nissen berette om aktiviteter som indkøbshjælp, handy-man hjælp samt hjælp til it. It-hjælpen foregår primært i Rødding Aktivitetshus, hvor kan man finde hjælperne hver tirsdag fra klokken 09.30-11.00.

- Det vil altid være medlemmernes ressourcer og kompetencer der afgør aktivitetsniveauet i Det Grå Guld. Vi har i 2017 haft en del opgaver, faktisk 666 i alt, og her er medregnet en formiddag om ugen i It-lokalet i Rødding Aktivitetshus, fortalte Egon Nissen.

Af andre opgaver kan nævnes, hjælp til indkøb, handy-man opgaver, hjælp til it hjemme og lignende.

- Så næsten alle medlemmer har været på opgaver, men vi kunne alligevel sagtens bruge flere medlemmer - særligt fra byerne i det gamle Rødding Kommune, da det jo altid er forbundet med omkostninger, når vi skal køre for langt. Vi vil derfor gerne opfordre til, at flere melder sig ind i Det Grå Guld. Hvis man har tid og lyst til at hjælpe andre mennesker, der har et akut behov, så er det bare med at komme frem, tilføjer Egon Nissen.