Derfor lukker Assersbølgård: Hver elev kostede op mod en million

Skolen har også et mindre antal elever på 9. og 10. klassetrin.

Det lave elevtal betyder en elevtakst på op mod en million kroner pr. elev. Og det selv om taksten er oplyst til cirka 250.000 pr. elev på Tilbudsportalen.dk. Men med et faldende elevtal skal de faste udgifter til løn og drift af bygningen fordeles på færre elever, og det betyder, at kommunerne har fået store ekstraregninger for elevernes ophold på kostafdelingen.

Byrådet i Vejen har besluttet at lukke Assersbølgård pr. 31. juli 2018 på grund af det lave elevtal på kostskolen og de høje driftsudgifter.

- Og budgettet for 2018 er også på 11,5 millioner kroner, oplyser Regin Holm Nielsen, chef for Dagtilbud & Skole i Vejen Kommune. Han bekræfter, at udgiften pr. elev ville nærme sig en million kroner, hvis elevtallet faldt til 12 elever i et helt skoleår.

Skolen lukkes som udtryk for rettidig omhu. Hvis vi var kørt videre, ville kommunerne med elever få større og større regninger for deres elever.

Kostskolen Assersbølgård drives af Vejen Kommune og er oprettet efter folkeskolelovens regler om specialundervisning af børn og unge.Skolen har plads til 34 elever, som alle bor på møblerede enkeltværelser. 12 elevpladser var besat, da byrådet besluttede at lukke Assersbølgård. Kostskolen dækker aldersgruppen 14-25 år fordelt på 8. - 10. klassetrin og STU. Desuden er der en afdeling med syv STU-dagelever. Assersbølgård er en gammel herregård, der ligger to kilometer uden for Lindknud.

Regning:2,4 mio kr.

Lukningen kommer til at koste Vejen Kommune 2,4 mio. kroner til betaling for elever på skolen sidste år, og første halvår i år. Samlet for alle kommuner med elever lyder regningen på 4,3 mio. kroner.

Penge, som kommunerne også skulle betale, hvis Assersbølgård fortsatte.

Reelt sparer Vejen Kommune ikke noget ved at lukke Assersbølgård, for de elever kommunen har på skolen skal have et andet tilbud. Så regnskabet går i nul ved lukning. Vi sparer ikke noget, fastslår Regin Holm Nielsen.

- Skolen lukkes som udtryk for rettidig omhu. Hvis vi var kørt videre, ville kommunerne med elever få større og større regninger for deres elever, forklarer skolechefen. Og både politikere og forvaltning var nået det punkt, hvor det ikke var økonomisk realistisk at fortsætte.

- Måske skulle vi have lukket Assersbølgård sidste år, hvor der også var for få elever. Men man havde et håb om flere elever det følgende år, men de kom ikke. Og elevtallet var kritisk lavt, fortsætter Regin Holm Nielsen.

Egentlig har Assersbølgård fået "kunstig åndedræt" i flere år, fordi kostskolen Kildebjerget for sent udviklede unge ved Vejle Fjord lukkede for fire år siden.

- Det har nok holdt Assersbølgård kunstigt i live i en periode, fordi vi fik unge derfra, konstaterer Regin Holm Nielsen.