Der var kø for at se køerne

Søndag var dagen, hvor landets økologiske køer blev lukket ud på græs. Et af stederne, hvor køerne kom ud i forårsluften, var på Debelgaard ved Lindknud.

Lindknud: Lad os bare slå fast med det samme: Der var ikke meget, der tydede på, at det var forår søndag formiddag, hvor temperaturerne ikke sneg sig ret meget op over syv grader. Ikke desto mindre så er det et af de helt tydelige forårstegn, når landet økologiske køer bliver sendt på græs. Og det gjorde de søndag præcis klokken 12, blandt andet på gården Debelgaard ved Lindknud. Her havde familien Petersen inviteret alle til at kigge forbi og være med til at opleve, når køerne i næsten fuld galop forlader stalden og drøner ud i den friske luft.

Debelgaard På gården bor Christian Petersen og hustruen Joselyn med deres tre børn, Mathilde på seks år, William på fire år og Erik på to år.Parret overtog gården i 2013, men den har været i familiens eje i seks generationer.



Det er Christians forældre, Birgit og Arne Petersen, der har omlagt gården til økologi i 1997.



I dag drives landbruget med de 400 økologiske malkekøer - primært sortbrogede - som et I/S mellem far og søn.



I 2013 blev der opført en ny stor højteknologisk stald med fem malkerobotter.



I år var det sjette år, at Debelgaard havde inviteret til Økodag.

Foto: Chresten Bergh Det var sjette år, at Debelgaard havde inviteret små og store til Økodag. Foto: Chresten Bergh

Folkevandring Invitationen om at se køerne danse ud på det grønne græs, havde endog rigtig mange taget imod, for der var stort set sort af børn og voksne, der som i en veritabel folkevandring alle havde kurs mod pladserne foran stalden for at få det bedste udsyn. Hvor mange, der var på besøg på gården, var ikke sådan lige at få overblik over, men Arne Petersen, der driver gården sammen med sin søn Christian Petersen, forsøgte sig alligevel. - Sidste år var der 2500 gæster, men i år er det i hvert fald det dobbelte, hvis ikke mere, lød det fra Arne Petersen, der håbede, at alle ville få en god oplevelse, for familien vil gerne vise, hvordan de driver deres økologiske landbrug. - Vi gør det jo for at åbne landbruget, og så er det spændende at se, om folk kommer, men det her overgår vores forventninger. Det er fantastisk, sagde Arne Petersen, inden han, familien og alle hjælperne gjorde klar til nedtællingen sammen med det talstærke publikum.

Foto: Chresten Bergh Hvem kigger på hvem? Køerne havde også meget at kigge på, da de blev lukket ud. Foto: Chresten Bergh

Lidt frem og tilbage Mens publikum samlede sig langs markerne, gjorde de 400 malkekøer inde i stalden højlydt opmærksomme på, at nu måtte portene godt snart blive åbnet. Kort efter gled portene op, og de første køer stak forsigtigt hovederne frem. Men da de et stykke fremme fik øje på det lækre, grønne græs, kom der fart i dem, og der blev hoppet og danset for at komme helt ud - og forbi alle de menneskeøjne, der holdt øje med dem. Der gik ikke mange minutter, så var stalden tømt, men kort efter satte en større flok igen kursen mod stalden. Det var næppe fordi, de blev overraskede over, at forårsvejret ikke var helt, som det plejer at være, men nok nærmere fordi de lige skulle finde ud af, hvad det lige var, der skete - for de var kun kort inde i stalden og vende for så at løbe ud igen. Alt imens begyndte en ny folkevandring - nu mod området, hvor der var smagsprøver, mad og drikke og masser af sjove aktiviteter for de yngste, blandt andet snobrødsbagning eller de kunne prøve at køre minitraktor på en lille gokartagtig bane.

Foto: Chresten Bergh Der var spjæt i flere af køerne, da de først kom ud på det grønne græs. Foto: Chresten Bergh

Foto: Chresten Bergh Debelgaard har 400 økologiske malkekøer. Foto: Chresten Bergh

Foto: Chresten Bergh Det var ikke kun på Debelgaard, at køerne kom på græs. Søndag var dagen, hvor alle landets økologiske køer fik lov til at komme ud i det fri. Foto: Chresten Bergh

Foto: Chresten Bergh Der var sørget for flere forskellige aktiviteter for de yngste gæster. Foto: Chresten Bergh

Foto: Chresten Bergh Uden mad og drikke - duer gæsten ikke, så der blev budt på både mad og drikke til de mange besøgende. Foto: Chresten Bergh

Foto: Chresten Bergh Der var i den grad flere mennesker end køer, da Debelgaard holdt Økodag. Foto: Chresten Bergh

Foto: Chresten Bergh Der var en veritabel folkevandring mod pladserne, hvor der var det bedste udsyn. Foto: Chresten Bergh

Foto: Chresten Bergh Børnene kunne også hygge sig i en fin sandbunke. Foto: Chresten Bergh

Foto: Chresten Bergh Det var også muligt at komme helt tæt på køerne på gården. Foto: Chresten Bergh

Foto: Chresten Bergh De 400 køer har glædet sig hele vinteren til at komme ud til det grønne græs. Foto: Chresten Bergh

