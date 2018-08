Der var flammer i haven

Gjerndrup: Mandag klokken 11.59 modtog politiets alarmcentral en melding om, at der var ild i et bål i en have på en adresse på Adsersbølvej.

Derfor rykkede politiet straks ud til gerningsstedet, hvor en kvinde til trods for afbrændingsforbuddet havde tændt et bål og tilsyneladende ikke havde til sinds at slukke det igen.

Brandvæsnet blev tilkaldt, så snart efter blev bålet slukket, og en eventuel naturbrand blev forhindret.

Gerningsmanden er en 26-årig kvinde, der er blevet sigtet for overtrædelse af brandlovgivningen.