- For mig er det jo nærmest småreligiøst. Jeg forsager sådan noget, siger han med et smil og peger på asfalten.

Henrik Olsen fortæller, at udfordringen ved løbet på Kongeåstien er, at mange af de løbere, der deltager, er vant til at løbe på fortov eller asfalt - noget der ikke er meget af langs Kongeåen. Henrik Olsen er dog selv begejstret for det udfordrende stiterræn.

- Det her er ikke noget med, at vi skal nå noget. Vi skal bare have det hyggeligt, fortæller Henrik Olsen, der arrangerer løbet, som i år havde deltagelse af godt 40 løbere, hvoraf de 14 løb hele løbsdistancen på cirka 57 kilometer, mens resten steg af og på ved de forskellige etapestop.

Vejen: Der er ingen startnumre, og der er ingen tidtagning. For ultra- og etapeløbet Kongeåstien, der blev afviklet lørdag, er først og fremmest et løb, hvor det sociale er i højsædet - og derfor løbes i et adstadigt tempo, hvor alle trænede løbere kan være med.

Fra vådt til godt

Når man arrangerer et løb ude i naturen, så er man afhængig af vejrgudernes luner. Det fik deltagerne at føle sidste år, blandt andet ved begyndelsen af 2. etape ved Frihedsbroen. For her var den store udfordring at finde den sti, der skulle løbes på, da vandet dengang stod så højt, at selv lågen ind til stien næsten var forsvundet i vandmasserne.

- Vi løb i vand til op over knæene, fortæller Mette Bendesen fra Ribe, der var med som depothjælper på de første dele af løbet.

I år skulle løberne så i hvert fald ikke bekymre sig om vandmasser efter en af de mest tørre somre i mands minde.

- Henrik (løbsarrangør Henrik Olsen, red.) sagde inden start, at der ikke skulle løbes så stærkt, for det kunne skabe friktion mellem sko og underlag og give gnister, kommer det med et smil fra Mette Bendesen, der havde valgt først at løbe med på sidste etape fra Gredstedbro til Kongeåslusen, en strækning på cirka 10,5 kilometer.

- Ja, jeg har valgt tøseturen, smiler hun, inden hun så småt begynder at gøre klar til, at løberne skal ankomme ved Frihedsbroen.