Der skal laves byggegrunde for over 6 mio. kr. i 2018

Vejen Kommune: Vejen Kommune hitter blandt nybyggerne.

Før nytår kunne man således her i avisen læse, at Vejen var regionens femte mest populære kommune blandt nybyggerne i 2017.

En opgørelse over kommunernes salg i Region Syddanmark viste, at kun fire andre kommuner havde solgt flere parcelhusgrunde i årets første ni måneder. I den pågældende periode havde Vejen Kommune afsat 26 grunde. Siden blev der solgt yderligere fem, så der ved årets udgang var solgt 31 solgte parcelhusgrunde. Et af de højeste tal i ti år, lød det fra udviklingschef i kommunen, Peer Rexen.

- 31 solgte byggegrunde er et rigtig fint tal, og vi ligger over det niveau, vi lå på før finanskrisen. Vi er i høj grad i mål i forhold til, hvad vi kunne forvente - og mere til. Det giver optimisme for 2018, sagde Peer Rexen, som også kunne glæde sig over, at de første fire handler med overtagelse i 2018 allerede var i hus.

Nu lægges der så op til flere boligområder, denne gang ved Gl. Hygumvej i Rødding - også kaldt slagterigrunden - og tredje etape af Rugtoften i Skodborg.