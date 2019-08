Der mangler trafikvagter

JELS: Skal der fremover være triathlonstævner, cykelstævner og andre sportsarrangementer på offentlige veje i Jels, så skal der findes nogle borgere, som vil hjælpe med at dirigere trafikken.

Opråbet kommer fra Finn Bonde fra Jels Triathlon, som nu tilbyder interesserede det nødvendige kursus.

- Grunden til, at vi søger frivillige, er, at vi kan se, at der fremadrettet bliver stor mangel på folk, der har netop denne uddannelse. Uden uddannede trafikofficials bliver arrangementer som bl.a. triathlonstævnet ikke til noget, da det er et krav fra politiet, at der er trafikofficials tilstede for at styre trafikken.

Jels Triathlon sørger i samarbejde med Jels IF og Rødding Triathlon Klub personer på minimum 21 år, som vil tage uddannelsen som trafikofficials.

- Som trafikofficials får man opgaver hvor man skal regulere trafikken ved konkrete arrangementer, f.eks. ved duathlon- og triathlonstævnerne i Jels. Der kan sagtens være tale om mange andre arrangementer, hvis lysten og tiden er til det. Opgaverne er aflønnet og kan være et fint supplement til f.eks. SU'en. Beløbet kan også komme foreningen til gode, hvis man ønsker det.

- Gennem kurset opnår man tilstrækkelig viden og kompetencer til at skulle regulere færdslen ved forskellige arrangementer. For at kunne gennemføre uddannelsen skal man have gyldigt kørekort samt et nyere førstehjælpskursus.

- Har man ikke førstehjælpskurset, indgår dette også som et led i uddannelsen. Alle udgifter i forbindelse med uddannelsen til trafikofficials får man selvfølgelig dækket, forklarer Finn Bonde.

Han kan kontaktes på 4013 2192 eller via finnbonde@jels-if.dk.