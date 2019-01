Der går kuk i Rødding Fri Fag- og Efterskole

Rødding: Rødding Fri Fag- og Efterskole tilbyder et nyt linjefag fra det nye skoleår. Faget har fået navnet KUK, og formålet med linjefaget er dels at trække madlavning og kreativitet ud i naturen og dels at trække naturen ind i køkkenet og ind i de kreative lokaler.

- Ved at lave en kombination af disse to linjefag samt inddragelsen af naturen som værksted, får vi større mulighed for at tilbyde eleverne aktiviteter og opgaver indenfor områder der motiverer dem, samt mulighed for at arbejde såvel grov- som finmotorisk indenfor det praktisk-kreative område, udtaler de to undervisere Lisbet Krogh Nielsen og Mette Madsen i en pressemeddelelse.

Herved får eleverne større mulighed for at finde den metode der passer dem - og det mål der giver mening for den enkelte, og således øges muligheden for succesoplevelse og læring.Ud over KUK udbyder skolen i forvejen linjefaget eSport, som særligt udvikler elevernes evner i samarbejde og strategi og linjefaget indeholder desuden engelsk- og idrætsundervisning. Underviser i eSport Martin Ingeman Jensen fortæller:

- Eleverne udvikler sig i takt med, at de bliver dygtigere til faget, og samtidig kommer de ud af deres værelser og bliver en del af et fællesskab. Desuden bliver de dygtigere til engelsk og kan i højere grad bruge den store mængde af læring om eSport, der findes på nettet - som ofte er på engelsk, og de har mere fokus på deres fysik og på deres kost.

Rødding Fri Fag- og Efterskole holder åbent hus på efterskolernes aften, onsdag den 9. januar fra 18-21, hvor der er mulighed for at opleve de to linjefag, samt alt det andet som skolen tilbyder, f.eks. muligheden for at bo i egen lejlighed.