Dover: Der var blå FDF-uniformer her, der og allevegne, da Kongeådalens Efterskole havde inviteret til fejring af sit 40-års jubilæum - for jubilæet blev markeret i samme weekend, hvor også den store, traditionelle musikfestival med omkring 1500 deltagere finder sted.

Hovedparten af festivaldeltagerne holdt sig dog til festpladsen bag efterskolen, mens der i efterskolens spisesal blev holdt reception i anledning af den runde dag.

Oprindeligt skulle reception være holdt i "forsamlingshuset," men da pladsen allerede inden, receptionen begyndte, blev for trang, rykkede alle til spisesalen. Forinden havde de fleste dog fået lejlighed til at kaste et blik på det flotte lystræ, som Lotte Lambæk, der er kunstner og grafiker, har kreeret sammen med et udvalg af efterskolens elever.

Lotte Lambæk var også mødt frem for at fortælle lidt om processen med at lave lystræet, der har fået indbygget flere forskellige funktioner, så det også praktisk kan bruges til mange ting. Og Lotte Lambæk håbede, at lystræet ville være til både gavn og glæde.

- Træet er jeres, og jeg håber, at I vil bruge det. Ideerne er mangfoldige, sagde Lotte Lambæk blandt andet, inden hun overlod mikrofonen til Helga Kolby Kristiansen, der er tidligere formand for FDF, højskoleforstander og nu formand for FDF's Skoleforum.