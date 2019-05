Holsted: Klokken 01.41 natten til onsdag modtog politiets alarmcentral en melding fra en bilist, der kunne fortælle, at der et sted på Hejrskovvej ved Sdr. Lourup, cirka to kilometer fra Holsted, stod en ko midt på kørebanen.

Kort efter lød meldingen fra politiet, at "et sæt kofangere er på vej til stedet". Det lykkedes dog ikke at finde koen. Senere på natten kunne politiet dog meddele, at koen var tilbage i sin indhegning.