Der er fundet en god løsning

Louise Cordes Pedersen, mor til to børn på skolen i Lintrup, og formand for Støtteforeningen for Lintrup Børnecenter, mener, at det har været positivt for skolen at blive en filial under Rødding Skole. Foto: Dorthe Andresen

Som mor til to børn i skolen i Lintrup er Louise Cordes Pedersen glad for, at skolen blev bevaret. Hun mener, at skolen fagligt har meget at byde på - og det er blevet endnu bedre, efter at skolen er kommet ind under Rødding Skole.

Lintrup: 31-årige Louise Cordes Pedersen havde kun været medlem af Lintrup Skoles bestyrelse i et halvt år, da det blev meldt ud, at kommunens politikere lagde op til en lukning af skolen. - Det var dybt tragisk. Vi følte en form for afmagt, for vi syntes jo, at det var et nært og trygt sted. Og når der heller ikke er nogen butikker, så tænker man hurtigt, at byen bliver mindre og mindre, hvis også skolen lukker, siger Louise Cordes Pedersen, hvis ældste datter, Sarah, på det tidspunkt gik i første klasse, mens den yngste datter, Caroline, gik i børnehaven. Så det kom uden tvivl som et hårdt slag i ansigtet på borgerne i Lintrup, da det i december 2014 blev meldt ud, at Vejen Kommune havde besluttet, at Lintrup Børnecenter skulle lukkes med virkning fra 1. august 2016.

Fakta 31-årige Louise Cordes Pedersen, der lige nu er på barsel med sønnen Jacob, er folkeskolelærer på Østerbyskolen i Vejen. Louise Cordes Pedersen er gift med Mads, der arbejder som ingeniør hos Vattenfall i Esbjerg. Sammen har de børnene Sarah på 11 år, Caroline på otte år og Jacob på otte måneder.



Udover at være formand for Støtteforeningen for Lintrup Børnecenter, så er hun også en af Lintrups forældrerepræsentanter i fællesbestyrelsen for Rødding Skole.

Reagerede på forløbet Beskeden om planerne om lukningen kom kun få par dage efter, at borgmester Egon Fræhr havde været til indvielse af Lintrup Børnecenters multibane, vel vidende at der var planer om at lukke børnecentret. - Så jeg tror også, at det var selve forløbet af sagen, der fik folk til at reagere, fortæller Louise Cordes Pedersen og fortsætter: - Det ramte mig privat, fordi mine børn blev berørt, men jeg syntes også, at lokalsamfundet fortjente bedre. Så vi var nødt til at gøre noget. Derfor gik Louise Cordes Pedersen sammen med mange af de lokale forældre og borgere for at kæmpe for, at lukningen af børnecentret ikke blev en realitet. Der blev blandt andet skrevet flere læserbreve, hvor skribenterne holdt sig til devisen om at "gå efter bolden og ikke manden." Og det er netop noget af det, som Louise Cordes Pedersen ser tilbage på med tilfredshed: - Vi er bare glade for, at den skolebevarende kampagne, vi lavede, var så saglig som den var. Vi vidste, vi havde noget godt at kæmpe for.

En god løsning Og selvom skolen i Lintrup ikke fik lov til at eksistere som en selvstændig skole, men i stedet blev en filial under Rødding Skole, ser Louise Cordes Pedersen ikke det som noget negativt. - Jeg synes, det er meget positivt, for jo større faglig sparring, der er, jo bedre for lærerne, siger Louise Cordes Pedersen og fortsætter: - Så som forælder og formand for støtteforeningen synes jeg, at det er en god løsning, de har fundet. Vi har fået mere samarbejde med en skole, vi samarbejdede med før. Og der er kommet endnu mere fokus på, at vi også er en ressource herude - at vi også er en mulighed.