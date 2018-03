Denne gang fik 20 bilister fartbøder

Mikkelborg: Så var den gal igen - ud af 501 køretøjer, som fredag blev målt på politiets specialstrækning på Haderslevvej, var der 20, som kørte for hurtigt. Denne gang blev 20 bilister blitzet for ikke at overholde hastighedsgrænsen på 80 kilometer i timen.

En bilist fik også et klip i kørekortet for at have kørt 109 kilometer i timen.