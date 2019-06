Den skønneste flække blev indviet i Bække

I anlægget i Bække står Havfruespringvandet, som er et af Niels Hansen Jacobsens fineste arbejder i granit. Havfruen skyder frem over en klippe med en unge under hver arm. Gruppen blev til i 1920'erne i forbindelse med en bestillingsopgave på et springvand til torvet i Svendborg. Skulpturen faldt dog ikke i byrådets smag og blev ikke stillet op. I 1928 blev havfruegruppen i stedet opstillet i en have i Vodskov sammen med en specialfremstillet kumme, hvor fire små trolde spytter ind på havfruerne. Siden blev springvandet taget ned og flyttet til materielgården i Vejen. I 1977 fik springvandet sin nuværende plads i anlægget i Bække. Kilde: VisitVejen

Mange borgere var mødt frem for at være med til indvielsen af anlægget i Bække. Foto: Chresten Bergh

- Tillykke til Bække. Tillykke til os allesammen med det fantastiske anlæg. Det er et anlæg, vi kan være stolte af, og et anlæg vi kan nyde, sagde Elin Winther blandt andet.

- Tak for jeres store indsats med anlægget. Det viser, at når man tager fat, så bliver det til noget.

- Tillykke med et flot resultat, som rigtig mange kan have glæde af. Tillykke med at det er lykkedes at få lavet det, I havde sat jer for, sagde Egon Fræhr, der også takkede de mange sponsorer, fonde og ildsjæle, der har gjort projektet muligt.

Overrasket over resultat

Også Holger Laugesen, der er formand for Friluftsrådet i Trekantområdet, var kommet forbi for at være med til indvielsen af anlægget i Bække.

- Jeg må jo nok erkende, at jeg aldrig har været her før. Jeg er overrasket over, hvor godt det er blevet, lød det blandt andet fra Holger Laugesen, inden han gav mikrofonen videre til den næste i talerækken.

Efter talerne blev der budt på hjemmebagt kage og noget at skylle efter med til de mange, der var mødt frem for at se, hvordan det færdige anlæg tager sig ud. Et anlæg, der uden nogen tvivl til fulde lever op til sit slogan: En oase på hærvejen.

Etablering og opbygning af aktivitetsområdet og renoveringen af springvandet har tilsammen kostet 600.000 kroner.