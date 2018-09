Den gamle hovedgård renoveres for millioner

- Det er utroligt spændende at arbejde i gamle huse, der har en vis kvalitet. Det er altafgørende, at man som restaureringsarkitekt ved, hvilke bygningshistoriske kvaliteter en ejendom rummer, så man kan have respekt for det i renoveringen, fortæller Anker Ravn Knudsen, der har speciale i renovering af kirker og fredede bygninger.

I første omgang skal det utætte tag, bjælkelaget og lofterne renoveres. Da bygningen er fredet, sker det efter gamle byggeteknikker og med Kulturstyrelsens godkendelse. Et arbejde, der tager flere måneder og forventes at løbe op i omkring 3 millioner kroner.

Vi har ikke ambitioner om at ændre bygningen. Vores mål er at efterlade den i bedre stand og ikke ændre arkitekturen, som fortsat skal rumme dele fra både 1700-tallet og 1800-tallet.

Estrup Hovedgård blev første gang nævnt i 1553. Da var ejeren Lene Rosenkrantz, enke efter en Thomas Juel. Estrup blev hårdt ramt af de svenske besættelser i begyndelsen af 1600-tallet, hvor Jylland i forbindelse med Svenskekrigene blev besat og hærget af svenske og polske tropper. I 1700-tallet blev hyppige salg og overdragelser karakteristiske for Estrups historie. Estrups nuværende hovedbygning blev opført i 1721 af Hans Bachmann, der også ejede Sønderskov. I 1860-61 blev de gamle fløje ombygget og halveret. Indtil ombygningen i 1860-61 var gårdspladsen lukket inde af længer, og landevejen gik gennem to porte og tværs over gårdspladsen. I dag ligger hovedbygningen på den ene side af landevejen og de resterende bygninger på den anden. I 1939 købte Christian Johannes Petersen Estrup. Siden 2011 har Estrup været ejet af "Godsejer Christian Johannes Petersens og hustru Anna Petersens Mindelegat". Kilde: Dansk Center for Herregårdsforskning og HistorieVejen

Et kig under afdækningen afslører undertagets tagkonstruktion, der består af kraftigt pommersk fyrretræ. Foto: Martin Ravn

Respekt for det gode håndværk

Selve arbejdet udføres blandt andet af af tømrer Lasse Blomgren Jørgensen fra Snedkergården i Brørup.

For håndværkerne er det noget helt særligt at få fingrene i den gamle hovedgård.

- Bygningen er fredet, så det er vigtigt, at vi har respekt for det gode, gamle håndværk. Vi udbedrer for eksempel de gamle spær og bjælker med bladsamlinger i stedet for bygningsbeslag, for sådan var håndværket dengang. Tidsmæssigt er det et stort projekt, og håndværksmæssigt skal det laves ordentligt, for det skal måske holde de næste 100 år uden vedligehold, siger han.

- Man kan sige, at vores håndværksmæssige arbejde lagres i historien, fortsætter Lasse Blomgren, som er imponeret over det gamle håndværk.

- Sømmene er håndsmedede. Håndværkerne havde intet elværktøj dengang, så i stedet er mange af brædderne hugget ud med økser, og håndværkerne måtte selv slæbe de tunge stykker tømmer. Det har været et kæmpe byggeri, der har taget mange år. Det er ikke usandsynligt, at nogle af håndværkerne er døde undervejs. Hvis Arbejdstilsynet havde eksisteret dengang, var de nok ikke blevet glade for forholdene, siger han.