Den gamle hirdmand har fået fred

Jels: Engang var han med i vikingespillet som hirdmand - en af kongens krigere, og med kniv i hånden har Jørgen Hagelskær Lauritsen skåret de drabeligste ornamenter i træ, der uden tvivl ville kunne have glædet selv en Svend Tveskæg.

I de første fem år i Jels Vikingespil var han med på scenen blandt andet som hirdmand. Men han var også en af Jels-vikingernes meget aktive frivillige. Med sin fingersnilde og ikke mindst sin uddannelse som snedker har Jørgen Hagelskær Lauritsen også været aktiv bag scenen og har fremstillet et væld af imponerende remedier og rekvisitter til brug i vikingespillene.

Han er født og opvokset i Hoptrup som søn af højskoleforstander, P.H. Lauritsen. 14 år gammel kom han ud at tjene. I syv år arbejdede han i landbruget, og efter at have aftjent sin værnepligt kom han i lære hos snedker Christiansen.

I 1952 blev han gift med Else Dinesen, som havde været elev på højskolen i Hoptrup, og som var datter af savværksejer Thomas Dinesen, Jels Savværk. De bosatte sig i Jels, og Jørgen Lauritsen fik arbejde blandt andre steder på Jels Savværk.