Den fjerde FestiValhal er sat i kalenderen i Jels

- Vi kan endnu ikke gøre det endelige regnskab op, men det ser rigtig fornuftigt ud. Vi fik understreget, at konceptet med opbygningen af pladsen holder, og med det vejr er rammerne jo helt fantastiske. Vi glæder os også gevaldigt over, at vi ikke havde det frafald af frivillige, som vi oplevede i 2017. Det har vi arbejdet meget med i år, og det er fantastisk, hvad de omkring 150 frivillige har ydet, siger Thomas Klintrup.

Manden bag FestiValhal, Thomas Klintrup, er en langt mere glad mand, end det var tilfældet efter et underskudsgivende arrangement i 2017. Med over 2.000 gæster er økonomien denne gang langt mere positiv.

Jels: Med et forrygende forårsvejr og et feststemt publikum på både friluftsscenen og i Valhal den hidtil bedste FestiValhal i Jels.

Et arbejdspunkt

Der er kun på et enkelt punkt kommet negative kommentarer til arrangørerne. Der blev kørt med kontantfri betaling på en række af salgsstederne. Men på de salgssteder, som har købt sig adgang til arrangementet, kunne den kontantfrie betaling ikke foregå.

- Det gav lidt forvirring, så det bliver helt sikkert et arbejdspunkt til næste års festival, fastslår Thomas Klintrup.

Nu begynder så forberedelserne af næste års arrangement, og Thomas Klintrup oplever nu, at arrangementet i Jels er begyndt at have opmærksomhed.

- Vi oplever nu, at der er nogle, som er opsøgende og nu ringer til os. Vi glæder os til at præsentere et program med stærke musikalske navne. Vi så i lørdags, hvor meget det betyder, når en kunstner som Lars Lilholt og hans band formår at skabe en fantastisk stemning. Det var en topprofessionel optræden, mener festival-arrangøren.