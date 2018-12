Den bedste december i nisses minde

Vejen-redaktionens praktikantnisse Nis har i december været med på tur rundt i området for at opleve en masse. Her kan du læse, hvordan det har været.

Så er det ved at være helt slut med mit decemberbesøg her i Vejen og omegn - eller som min kære far Nis plejer at sige det, når noget slutter: "Nu lakker det mod enden, sagde nissen, der fik fernis ned ad ryggen."

Men uanset hvordan det siges, så er jeg færdig som praktikantnisse, og i dag er den allersidste dag på redaktionen. Derfor har jeg fået lov til at kigge lidt tilbage på en af de bedste december-måneder, jeg har nogensinde har haft - og det vil faktisk sige ret meget, for som I ved, så har jeg jo en del år på bagen.

Og nøj altså, hvor bor der en masse søde mennesker her hos jer - og jeg har simpelthen været så heldig, at jeg har fået lov til at møde en del af dem.

Jeg ved slet ikke, hvor jeg skal begynde. Det har simpelthen været så spændende - og det hele begyndte med, at jeg fik lov til at komme tæt på mit helt store idol, selveste julemanden. Jeg tænkte, at den oplevelse ville blive svær at toppe, men nej, der ventede masser af oplevelser.

Jeg var nemlig også med til den hyggeligste juletræsfest på en brandstation, jeg har mødt en mand, der sælger juletræer, jeg har været i kirken med en masse søde børn, hvor vi sang julesalmer. Jeg har også været med i et par butikker, hvor de blandt andet havde fundet en gammel juleøl-etiket og solgte fine juleting. Jeg har mødt et rigtig sødt kropar og mange, mange flere søde mennesker.

Mit besøg har heller ikke kun budt på julens musik, for selvom julesange og -salmer er noget af det bedste, jeg ved - sådan er det jo, når man er en nisse - så indrømmer jeg gerne, at jeg havde en fest, da jeg fik lov til at komme med til rockfestival på noget, der hed Ladelund Efterskole.

Alle steder har folk taget godt imod mig. Nogle har nok undret sig, når jeg dukkede op i nærheden af dem, men alle har taget det med det dejligste julehumør, også selvom jeg indimellem er kommet til at hoppe helt ind foran fotografens kamera, men det er jo bare sådan jeg juleglade nisse er af natur.

Til alle jeg har mødt og til alle jer andre er der nu bare tilbage at sige: Tak for denne gang - og RIGTIG GLÆDELIG JUL.

Det kan være vi ses igen engang. Jeg kommer i hvert fald gerne, hvis jeg bliver inviteret.