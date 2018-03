Demensafsnit på Lundtoft nomineret til fornem pris

Med nye teknologier er det lykkedes Anemonen - demensafsnit på Lundtoft i Brørup - at sænke sygefravær, skabe et bedre arbejdsmiljø samt mere tryghed for beboere og borgere.

- Internt giver nomineringen endnu mere begejstring og arbejdsglæde, fordi nomineringen også er en anerkendelse af vores arbejde med at skabe en god arbejdsplads. Medarbejderne og ledelsen bliver lige en tand mere stolte af vores arbejdsplads. Eksternt betyder nomineringen, at vi får positiv omtale, hvilket er et stærkt kort, når vi skal tiltrække kvalificerede medarbejdere, forklarer Bo Smith i en pressemeddelelse.

Nomineringen skyldes, at Plejecenter Lundtoft har formået at tage ny teknologi til sig og benytte den i dagligdagen til glæde for både borgere og ansatte. Arbejdet med tre forskellige teknologier understøtter det gode arbejdsmiljø i sådan en grad, at afdelingen Anemonen, som blev indviet i efteråret 2017, er nomineret til titlen Årets Arbejdsmiljøpris.

Ud over Lundtoft i Brørup er 11 andre arbejdspladser rundt omkring i landet nomineret til Arbejdsmiljøprisen 2018. De nominerede arbejdspladser viser, at der er mange veje til et bedre arbejdsmiljø - fra forebyggelse af vold og trusler til indførelse af nye teknologiske løsninger og nedbringelse af antallet af ulykker. Vinderne af Arbejdsmiljøprisen kåres den 11. april i København i forbindelse med en temadag, der sætter fokus på arbejdsmiljø, forandringer og ny teknologi.

Innovativ satsning

Borgmester Egon Fræhr er glad for anerkendelsen af den innovative satsning.

- I byrådet gør vi, hvad vi kan for at skabe de bedste rammer for beboerne og for personalet. Nomineringen er en fortjent anerkendelse af personalets arbejde med at tage de nye teknologier til sig, en tendens som jeg tror, vi kommer til at se endnu mere af i fremtiden med en øget andel af ældre borgere, siger Egon Fræhr.

Nomineringen tager afsæt i tre teknologier, som tilsammen understøtter et godt arbejdsmiljø. Sekoia-skærmen, som er placeret inde i beboerens lejlighed, giver medarbejderen hurtig og overskuelig adgang til de vigtigste oplysninger om beboeren. Samtidig har det betydet en arbejdsgang, hvor medarbejderne løbende kvitterer for, at de har udført de planlagte opgaver. Det har øget sikkerheden for, at medarbejderne husker alle vigtige opgaver, som eksempelvis at hjælpe beboeren med medicin. Kollegaerne kan også se, hvis et team er ved at komme bagud med arbejdet i forhold til de planlagte opgaver, og det giver mere hjælp og støtte på tværs af teams.

Kaldesystemet med en demensbrik giver både beboeren og personalet en tryghed, fordi personalet får besked, når en beboer går ud. Det giver også tryghed, at beboerne udelukkende har adgang til egen lejlighed, fordi kaldebrikken samtidig er en trådløs nøgle. Kaldesystemet og lyset arbejder sammen, så lyset øges med 20 procent når beboerne kalder.

Det tredje element er lys, som følger døgnrytmen, og gør beboerne rolige. Lyset understøtter en rolig stemning, hvilket giver færre episoder med uhensigtsmæssig adfærd.