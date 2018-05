Debat: Ingen grund til bekymring

Skole og børn udvalget behandlede på sidste udvalgsmøde en ansøgning fra Skodborg Børnecenter om dispensation vedr. klassestørrelse. Enhedslisten udtrykker i et læserbrev bekymring og henstiller til at være tilbageholdende med at give sådan en dispensation. Et enigt Skole- og børnudvalg har nøje drøftet ansøgningen og fundet, at de gode overvejelser og argumenter, der fremføres i ansøgningen, som underskrevet af både skoleledelsen og børnecenterbestyrelsen, er så gode og vægtige, at vi er meget trygge ved at lytte til deres anbefalinger og godkende ansøgningen. Derudover, så er skole og børn udvalgsmedlemmer repræsenteret i skolebestyrelserne, hvilket sikrer, at vi har en viden om, at i dette tilfælde er der massiv forældreopbakning i denne årgang til bestyrelsen og ledelsens ansøgning.Det er altså en gennemtænkt beslutning om at meddele en dispensation, der bestemt ikke gives i flæng, men alene når det er på sin plads og den bedste løsning i den givne situation.Så ingen grund til bekymring for Enhedslisten. Om Enhedslisten ville have stemt imod eller bare er bekymret, det finder vi nok aldrig ud af.