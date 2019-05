Debat: Giv mig Danmark tilbage

Dagens nødvendige demonstration:

Når den yngre generation i ledende stillinger i samfundet med den sidste nye djøf-diplom og med alle politisk korrekte manchetter pudset skal frelse verden fra sine, så virker det på mig aldeles provokerende, at denne generation skal udradere dele af min barndom, fordi de er blevet.... hvad ved jeg... veganer, earth eco fighter, animal saver, human right watch, save the children, no more war og antipels-bærer "we apologies all african mislead development" - blablabla.

Vi undskylder vores fortid i sådan en grad, at de unge drøf'er næsten udraderer dem selv!

Savner sådan en Søren Rye 'gåseslagtning' som fra dengang, jeg var barn på gården - for at få mad på bordet.