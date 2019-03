De valgte sundheden: Nu motiverer de andre til at træffe det samme valg

- Det gik op for mig, at skulle jeg motivere andre til at leve sundt, måtte jeg have styr på min egen sundhed først, forklarer Thomas, som satte alt ind på at leve sundere.

En kostvejleder fra centret tilbød ham at være med i et forløb, hvor man skulle lave sund mad, og efter to forløb fik han mod på mere.

Motion erstatter medicinen

Helle Weber Peterson er ramt af den smertefulde sygdom fibromyalgi, og hun har trodset lægernes dom - dyrker masser af motion og har lagt medicinen på hylden.

- Sygdommen rykkede tæppet væk under mig. Lægerne sagde, at jeg kunne dyrke vandgymnastik og pilates, men mine muskler fejler jo ikke noget, så jeg tog kontakt til en fysioterapeut/personlig træner i Vejen Idrætscenter og fik lavet et træningsprogram, der tager højde for mine smerter. Jeg var før min sygdom meget glad for at løbe. I dag cykler jeg mountainbike og er medlem af Askov Mudeaters. Jeg elsker at være udenfor og nyder at bruge min krop, fortæller Helle Weber Peterson.

Begge sundhedsambassadører har taget initiativer, der motiverer andre til at leve sundt: Thomas tog på et tidspunkt initiativet til at afvikle et løb i forbindelse med TV2s indsamling til Hjertesagen. Helle blev via et flexjob i psykiatrien inspireret til at danne et hold med cirkeltræning. Holdet henvender sig til psykisk sårbare.