De syge i Vejen Kommune gav systemet tørt på

Der var mange råd fra borgergruppen Syg i Vejen, da den tirsdag aften inviterede politikerne til debat om kommunens behandling af syge i Vejen Kommune. Desværre var der ikke tilsvarende mange politikere med for at lytte til dem.

I løbet af aftenen rejste flere sig op og berettede om det ene ulykkelige forløb efter det andet, og et par gange måtte tilhørerne sågar frem med lommetørklædet. En fællesnævner for flere af fortællingerne var skiftende sagsbehandlere, mangel på logik i forløbene, lav faglighed i jobcentret, lægens bekymringer, der bliver overhørt, og oplevelsen af et system, som gør folk mere syge i stedet for at hjælpe dem videre.

Sådan lød budskabet, da byrådspolitikere og folketingspolitikere var inviteret til borgermøde i Vejen Idrætscenter tirsdag aften for at debattere kommunens behandling af sygdomsramte. Bag invitationen stod borgergruppen Syg i Vejen, som har over 400 medlemmer på Facebook.

- Det har både den nuværende og foregående beskæftigelsesminister sagt. Men hos min læge har jeg fået at vide, at jeg er blevet dårligere i mit ressourceforløb, og kommunen har noteret det, andet er der ikke sket. Så det lyder meget godt, men hvad bliver der gjort ved det, spurgte kvinden.

Hun bemærkede også princippet om, at man ikke må blive mere syg af at være i ressourceforløb.

- I løbet af de første tre uger har jeg noteret, at jeg har fået 34 henvendelser, jeg skulle tage stilling til, telefonisk, på brev, i telefonen eller ved personligt fremmøde. I løbet af et lille år har jeg noteret over 100 henvendelser. Så synes jeg ikke, man får den ro, der ellers er idéen med forløbet, sagde kvinden, som siden har fået tilkendt førtidspension.

Eksempelvis fortalte en kvinde, at hun i forbindelse med et ressourceforløb (som skal udvikle arbejdsevnen, red.), hvor hun skulle restituere efter et overfald, blev bombarderet med henvendelser, som resulterede i det stik modsatte.

Gør noget ved det

Kun tre partier var repræsenteret ved aftenens møde, Enhedslisten ved Maya Ryom og Carina Bruhn (som erstatter sygemeldte Jakob Borgensgård i byrådet, red.), Liberal Alliance ved Martin Boye samt Socialdemokratiet ved Klaus Kildemand og folketingspolitiker Troels Ravn. De fik en opgave med hjem fra stifter af Syg i Vejen, Anette Juhl.

- Min plan med det her har været, at de lokale politikere får et stykke papir med hjem, hvor vi skriver de ting, der er essentielle for syge mennesker i Vejen Kommune. Og vi har brug for, at I tager det med, og at I gør noget ved det, sagde hun.

Det, der først skulle have været tre punkter, voksede hurtigt til en seks-syv stykker. De gik blandt andet på bedre råd og vejledning, en rød tråd i sagsbehandlingen, ansættelsen af en borgerrådgiver samt bedre (og respekt for andres) faglighed.

- Respekt er et vigtigt ord i det her. Det handler om respekt for jer, jeres tid og deres faglighed. Det nytter ikke noget, at en syg person skal bruge fem måneder i et forløb, hvorefter vedkommende får en ny sagsbehandler, og så starter det forfra. Der skal en kulturændring til, tilføjede Maya Ryom.