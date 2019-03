De mødes om håndens arbejde

- Jeg har altid været fascineret af at lave noget med mine hænder, og jeg synes, det er uhyre vigtigt, at vi holder fast i de gamle håndværk, så den del af vores kulturarv ikke går tabt, fortæller Peder Callesen.

FØVLING: De laver smykker af sølv. De fletter pil. De strikker, hækler og syr. De laver også knive med tilhørende skeder, og det hænder, at én af dem medbringer et eller andet, der skal repareres - for eksempel en gammel køkkenskuffe.

Hun har forsynet en stor del af familien med hjemmelavede sølvsmykker og har desuden haft børnebørn med til husflids-weekender i både Skjern og Nordjylland. Ergo gør hun, hvad hun kan, for at de gamle sysler ikke går i glemmebogen men viderebringes til nye generationer.

- Det begyndte med, at jeg så nogle flotte sølvsmykker på en juleudstilling, som husflidsfolket havde lavet, og jeg tænkte, at sådan nogle ville jeg også gerne lære at lave. Jeg fik det lært, og i dag har jeg slet ikke tal på, hvor mange smykker jeg har fremstillet. Peder er utrolig god til at hjælpe, og os, der kommer, får snakket om alt muligt. Vi hygger os, fortæller Britta med et smil.

Da JydskeVestkystens udsendte kigger forbi sløjdlokalet i Føvling, er alle dybt koncentreret omkring dét, de laver. Dog ikke mere fordybet, end at der er plads til at snakke, og godmodige drillerier flyver på kryds og tværs af lokalet.

Manden lokkede

30-årige Joanna Skovbølling Hjort Mundeling fra Føvling er én af de unge på husflidsholdet.

Hun kom med på holdet for snart otte år siden, fordi hendes mand gik til husflid i Føvling. Nu har han fået arbejde på Sjælland og deltager derfor ikke på holdet mere, men Joanna fortsætter og laver både knyttede armbånd, perle-billeder og meget mere.

Hun oplyser, at husflid i Føvling er blevet noget, hun ikke kan undvære, og at det er dejligt med et godt og hyggeligt samvær.

- Vi driller hinanden, os der kommer, og det hygger vi os med, ikke mindst over den medbragte kaffe, fortæller hun, mens hun sirligt placerer perle efter perle ved siden af hinanden og på den måde skaber et smukt "maleri".

Andre på holdet oplyser, at de kommer for at få inspiration, og underviser Peder Callesen oplyser, at han gang på gang oplever, at folk, som fremstiller noget med deres hænder, får en succesoplevelse og bliver bidt af det, de laver.

- Et håndværk som smedning er ved at dø ud. Efterhånden er dem, der har lært håndværket, over 80 år, og der er snart kun beslagsmedene tilbage. Det er en skam, for uden de gamle håndværk er det umuligt at reparere noget og for eksempel bevare gamle bygninger. Det er vigtigt, at de gamle husflidssysler bevares, fastslår Peder Callesen.