De mødes i én stor familie og lader musikken tale

Cirka 300 amatørmusikere mødes i disse dage på Askov Højskole for at spille sammen, få inspiration og lære nyt. Foto: Martin Ravn

Askov Højskole er i disse dage fyldt med passionerede amatørmusikere, som spiller både orkester- og kammermusik. Musikken strømmer ud af højskolens åbne vinduer nærmest i døgndrift, og torsdag og fredag er der mulighed for at gå til koncerter.

ASKOV: Går man forbi Askov Højskole i disse dage, kan man ikke undgå at høre smukke toner, der flyver let som sommerfuglestøv ud gennem de åbne vinduer og danser smukt og poetisk hen over de flotte åkander i Askovs romantiske gadekær. Der er i den grad dømt poesi på og omkring højskolen i disse dage - ikke sprogligt men musisk. Kigger man indenfor, mødes man af flere hundrede dybt passionerede amatørmusikere, som enten sidder og øver sig koncentreret i små grupper, ledet af professionelle instruktører, eller går rundt på gangene og bærer på hver deres instrument, mens de hyggesnakker.

Vi nøjes ikke kun med at spille om dagen. Ofte tager vi nætterne med. Dina Gelfer-Jørgensen, formand for foreningen DAOS

Om stævnet Cirka 300 musikere deltager i sommerstævnet hos DAOS.



Yngste stævnedeltager er under 10 år; ældste deltager er fyldt 90.



Ved stævnet, der igen i år afvikles på Askov Højskole, er følgende instrumenter repræsenteret:



Violin, cello, bratsch, bas, horn, fløjte, fagot, klarinet, obo, trompet, slagtøj, basun, tuba, harpe og saxofon.



Både dirigenter og instruktører er professionelle.



Stævnets orkestre spiller blandt andet værker af Stravinsky, Schumann, Beethoven og Mahler.



Torsdag og fredag i uge 31 opføres koncerter på højskolen: Torsdag klokken 17 & 19.30; fredag klokken 14.45 & 16.30.

Tager nætterne med Foreningen DAOS, der arrangerer symfoniorkestre og kammerorkestre for amatørmusikere, holder i disse dage sit årlige sommerstævne på Askov Højskole. Det er stævne nummer 70, og deltagerne kommer primært fra Danmark, men her er også musikere fra både Sverige og Holland. Torsdag og fredag i uge 31 giver stævnedeltagerne koncerter på højskolen. Alle ved stævnet kommer for at spille musik, for at få inspiration og for at mødes i dét, DAOS-formand Dina Gelfer-Jørgensen kalder for "en stor familie". - Ind imellem at vi øver, mødes vi på kryds og tværs og spiller masser af kammermusik. På den måde kommer vi hinanden ved, og vi nøjes ikke kun med at spille om dagen. Ofte tager vi nætterne med, fortæller formanden, som er cellist og har deltaget i sommerstævnerne siden 1992.