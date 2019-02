De løber i sol, regn, blæst, kulde og sne

Hver lørdag morgen mødes en gruppe løbere ved Vejen Idrætscenter for at dyrke motion i fællesskabets tegn. De løber Parkrun, og vejrgudernes uforudsigelige luner betyder ikke spor.

- Det er dejligt at få sig rørt, og det er en god måde at starte weekenden på. Vi har det hyggeligt, når vi mødes for at løbe.

De mødes trofast hver lørdag morgen klokken 9.00 foran Vejen Idrætscenter og løber fem kilometer. Nogle udvider ruten undervejs og løber lidt længere, og løbeskoene snøres, uanset om regnskyerne har succes med at lave knibeøvelser eller giver efter og åbner for de himmelske sluser.

VEJEN: Der er dem, der sover længe lørdag morgen og ikke kunne drømme om at bevæge sig uden for en dør, hvis regnen pisker ned, og blæsten går gennem marv og ben.

Det er dejligt at få sig rørt, og det er en god måde at starte weekenden på.

* Parkrun er et gratis fem kilometer løbearrangement, og aktiviteten er global. * Det begyndte i England i oktober 2004, og i Danmark i maj 2009 på Amager Fælled i København. * Parkun er en frivillig organisation, og alle lokale løb afvikles af frivillige kræfter. * Der findes i alt 854 parkrun-events i verden, inklusiv juniorløb i visse lande. Der løbes i blandt andet Storbritannien, Australien, Sydafrika, Irland, Polen, Rusland, New Zealand, USA, Canada, Italien, Tyskland, Frankrig, Sverige, Norge, Finland, Malaysia, Japan og Danmark. * I Danmark løbes der otte forskellige steder. * Der afvikles Parkrun med start vedVejen Idrætscenter hver lørdag klokken 9.00.

Blæsten driller lungerne

Denne lørdag er syv-otte løbere mødt op for at løbe sammen - blandt dem er 65-årige Gjerluf Hansen, som efter løbeturen hiver efter vejret, da blæsten har drillet hans lunger.

- Det er skønt at dyrke motion, og som pensionist er det en god måde for mig at få dækket nogle af mine sociale behov, nu hvor jeg ikke længere er på arbejdsmarkedet, siger en forpustet og sveddryppende Gjerluf Hansen, som ikke bliver drillet med, at han tydeligvis er påvirket af dagens distance.

Ved Parkrun gælder det nemlig ikke om at være hurtigst, og løberne løber i præcist det tempo, de har lyst til.

Ingen konkurrerer mod hinanden, men der holdes alligevel et skarpt øje med tiden.

Hver lørdag melder en af løberne sig frivilligt til at stå med et stopur, og denne lørdags hurtigste løber er i mål efter 23 minutter og ét sekund.

Han løber straks ud på ruten for at "hente" de andre. På den måde sikres det, at ingen efterlades tilbage på stierne, og at alle afslutter nogenlunde samtidigt og får mulighed for at hyggesnakke, mens pulsen kommer ned, og kroppens muskler restituerer.