De gode, gamle dage på Tvedsborg

LINDKNUD-BRØRUP: - Vi havde normalt i min drengetid 16-18 køer samt en tyr, opdræt og grise i vesterhuset. Køerne stod tøjret i marken om sommeren, men vi begyndte at hegne med pigtråd i min barndom. Elhegn fik vi først, da vi fik elektricitet i 1937. Inden da havde vi nogle primitive hegn med stød.

Familien på gården Tvedsborg i Vittrup øst for Lindknud levede i petroleumslampens skær helt til 1937! Da havde de haft gadelys i New York i over 50 år!

Mange år senere i begyndelsen af 1980'erne skrev N. Storm Nielsen om sin barndom på gården, som han overtog i 1943. Den lange beretning er med i den nye årbog fra lokalarkiverne i Brørup og Lindknud. Her er nogle uddrag:

- Der var ellers en vis hygge ved at trække køerne i rebtøjer, men det var ikke sjovt, når det var bissevejr og køerne blev ustyrlige. Så var det ikke rart at være en lille dreng med en kobbel køer. Men oksebremsen blev jo udryddet, og så gik det lettere. Far fortalte, at i hans drengetid kunne det være så tørt i marken, at når han skulle flytte køerne, var der kun kokasserne at se efter.

- Der var en egen stemning i min drengetid, ved at skulle ned i engene og slå græs. Det var altid med le, da bunden var så blød, at den ikke kunne bære maskinerne. Vi tog meget tidligt hjemmefra om morgenen med madkasse og drikkevarer. Det var almindeligt, at vi fik mælk med, som vi satte i en kold grøft, så vi havde dejligt koldt mælk hele dagen.

- Vi skulle ned og slå græs, især det vi kaldte katteskæg. Det var meget stridt og kunne kun høstes i duggen, men så gav det også et godt lag hø. Når vi så havde slået det af om morgenen og vendt det én gang, så kunne vi godt rive det sammen og tage det med hjem om aftenen den samme dag.

- Det var altid drøjt, når man skulle have fat i leen næste morgen igen. Så kunne ryggen være noget øm, men det vænnede man sig snart til. Når vi så havde en dynge samlet, læssede vi det på vognen og så kørte vi hjemad, selvfølgeligt med heste for. Der var meget hullede veje, så høet skulle bindes godt fast for ikke at skride af.

- Ofte kom vi først hjem langt ud på aftenen, tit i måneskin, og vi havde haft en streng dag, men så var det dejligt at ligge i det duftende enghø og slappe af. Far har fortalt, at de i fortiden har set "Fata morgana" i de sene aftener eller i de tidlige morgener på disse ture. Det har jeg nu aldrig set.