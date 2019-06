De går til opgaven med flid og familie-ånd

- Vi arbejder på en kæmpe scene, og der skal masser af stof til, så man som tilskuer også får en god oplevelse på afstand. Med så store dragter har skuespillerne lidt mere at arbejde med. Vi er godt klar over, at syerskerne er lidt pressede i år, men vi vurderer, at der er brug for masser af volumen og vil gerne gøre forestillingen så flot og så spektakulær som mulig.

For slet ikke at tale om opbevaring af de tunge dragter.

- Vi har ikke tradition for at sy om. Vi syr hellere nyt, og til årets forestilling syr vi cirka 35 nye dragter. Det er scenograferne, som leverer tegninger af dragterne, og årets dragter er lidt af en udfordring for os. De kræver nemlig masser af stof. Alle kapper og kjoler skal klippes som "hele sole". For eksempel er der en kjole, der skal have 14 meter stof med påsyede kanter på rundt forneden. Det kan godt føles tungt at sidde og arbejde med så meget stof, fortæller sy-kvinderne, som påpeger, at det også er lidt af en udfordring at tegne mønstre op og klippe stoffet.

Vi har så meget at se til, at vi ikke har tid til at undervise nogen i at sy. Folk, som kommer her for at sy kostumer, skal derfor kunne håndværket hjemmefra, men vi hjælper naturligvis hinanden.

Indsatsen går i arv

Kostumerne syes af en trofast flok på 17 frivillige. Flokken tæller en enkelt syerske og to tidligere håndarbejdslærere; resten af kvinderne har ikke papir på, at de kan sy, men de har masser af erfaring i at gøre det.

Og erfaringen værdsættes.

Det sociale samvær vægtes højt, og der er en særlig munter stemning før, under og efter opførelserne, idet lysten til at være frivillig ofte går i arv.

- At komme her og sy kostumer er lidt ligesom at være en del af en stor familie. Min familie har været med i vikingespillet i masser af år, og også familien Fogh og familien Paasch Nielsen har været med i generationer, fortæller Lis Lynggaard.