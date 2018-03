De frivillige idrætsfolks festaften

Han er en bundstabil og uundværlig arbejdskraft i SIF. Han er både træner, leder og udøvende sportsmand. Han er en erfaren turneringsspiller gennem mange år og går ikke af vejen for en "Herrefight". Dette beviser han til vores årlige klubmesterskab i badminton, hvor han ikke holder sig tilbage, ikke mindst når han bliver udfordret af de tidligere ungdomsspillere, som han selv har trænet gennem en årrække, og som nu giver ham kamp til og over stregen".

Kim har ikke kun blikket rettet mod sin egen forening. Også naboklubber har gjort brug af hans hjælpsomhed og hans ekspertise. Således har han for Vejen Badmintonklub været en fantastisk kollega. Når klubben holdt større stævner var Kim et sikkert medlem af stævneledelsen. Han er altid parat med en hjælpende hånd.

"Kim Nielsen er både formand og frivillig træner for badminton. Han laver arrangementer i både skole og i fritiden for de mange badmintoninteresserede. Kim tager en stor tjørn i foreningen. Både indenfor badminton, men også i resten af foreningen. Han møder altid op, når der brug for hjælp.

Følgende personer blev på festaftenen hædret for deres mangeårige indsats:Erik Rosendahl Hansen, Brørup Gymnastikforening: 50 år. Karen Knudsen, Brørup Gymnastikforening: 40 år. Jan Erik Hansen, Lindknud GI: 38 år som frivillig leder. Erik Sørensen, Lindknud Motocross: 25 år. Marianne Kristensen, Vejen Badminton: 25 år. Rita Mahler, Hovborg UIF: 30 år. Birte Rasmussen, Jels GF: 25 år. Kim Nielsen, Skodborg IF: 25 år. Thue Lauridsen, Rødding Tri: 25 år.

Andst

Andst Ungdoms- og Idrætsforening blev indstillet til foreningsprisen bl.a. med denne begrundelse:

"Foreningen vandt i efteråret 2017 DM Fiduspræmien og en præmie på 10.000 kr. efter de det seneste år har samarbejdet intenst med DGI's DM i Foreningsudvikling. De er også lykkedes med at vende flere års tilbagegang i medlemstallet for første gang i 2017. Det er en fælles ekstraordinær indsats, de har gjort i foreningen, og deres frivillige ledere har fortjent et særligt skulderklap for at bidrage til den fælles udvikling af foreningen. Foreningen har fået meget ud af forløbet.

Foreningens arbejde har helt klart været med til at sætte Vejen Kommune på landkortet og hejst et flag for frivilligheden i kommunen, hvor også idrætskonsulent Svend Noe Kristensen har fulgt foreningen tæt.

Andst Ungdoms- og Idrætsforening har brugt mere end 1100 timer i DM arbejdet udover den normale drift af klubbens aktiviteter, afgjort en ekstraordinær indsats! De mange aktive ledere har givet en ekstra hånd med at få opfyldt deres mål. Derudover har de investeret mindst 300 timer i Boost Trivslen workshops for at sætte fokus på god trivsel i foreningen samt at spotte sårbare børn og unge".