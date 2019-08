De forsøgte at køre fra politiet

Jels: Onsdag eftermiddag spottede en af politiets patruljer i Jels en knallertkører, som havde en passager bagpå. Men da patruljen gjorde tegn til, at føreren af knallerten skulle køre ind til siden og standse, drejede vedkommende på gashåndtaget og forsøgte at køre fra politiet. Det lykkedes dog ikke og efter en kort politijagt, blev knallerten bragt til standsning på Jels Torvet klokken 16.31.

Her blev føreren af knallerten præsenteret for flere sigtelser: én for ikke at efterkomme politiets anvisninger, en anden for at befordre en passager bagpå knallerten og en tredje for ikke at have benyttet en styrthjelm.

Den sigtede fører af knallerten er en 15-årig dreng fra lokalområdet.

Også passageren bagpå knallerten blev præsenteret for en sigtelse - for at lade sig befordre bagpå knallerten. Dermed kan vedkommende vente også at skulle betale en bøde på 1000 kroner.

Den sigtede passager er en 16-årig dreng, som også er fra lokalområdet.