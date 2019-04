Rødding: Lørdag var politiets fotovogn igen på plads på en af de kommunale fokusstrækninger, nemlig på Jelsvej mellem Jels og Rødding. På Twitter konkluderer Syd- og Sønderjyllands Politi, at langt de fleste bilister kørte fornuftigt. Kun tre bilister blev blitzet, og den ene af dem kan udover fartbøden se frem til et klip i sit kørekort. Vedkommende blev målt til at køre 114 km/t på strækningen, hvor den tilladte hastighed er 80 km/t. /DAN