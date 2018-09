Danske musikere foretrækker Kragelund

Bestyrelsen bag Kragelund Forsamlingshus knokler for at arrangere intime koncerter med store musiknavne. På billedet ses fra venstre mod højre kasserer Lene Nielsen, næstformand Torben Midtgaard, nuværende formand Thomas Schouw Morthorst og tidligere formand Jørgen Hoff. Foto: Astrid J. Vestergaard

Kragelund Forsamlingshus er endnu en gang på banen med et kendt koncertnavn. Henning Stærk optræder for fjerde gang i bygningerne, der i årevis har trukket musikalske kendisser til.

KRAGELUND: Når musikeren Henning Stærk fredag 5. oktober klokken 20 går på scenen i Kragelund Forsamlingshus, spiller han et historisk sted. Han har optrådt netop dér hele tre gange før, og listen af kendte musikere, som har gæstet det ydmyge forsamlingshus, er imponerende: Anne Linnet, Allan Olsen, Anne Dorte Michelsen, Michael Falch, Michael Learns To Rock, Lis Sørensen og mange, mange flere. - Hver gang, vi har været i Kragelund, er vi blevet mødt at flinke folk. Det har været hyggeligt at optræde i Kragelund Forsamlingshus, og de mennesker, der kommer for at høre os, interesserer sig for musikken. Derfor kommer vi gerne igen, fortæller Henning Stærk, som ser frem til et herligt gensyn med det 122 år gamle forsamlingshus. Der er afviklet koncerter i Kragelund Forsamlingshus i mange år, og i gamle dag sad de lokale indbyggere gladeligt i kø hos den daværende formand, Jørgen Hoff, for at sikre sig en billet. - Folk mødte op på min bopæl flere timer, før billetsalget begyndte. Det var en fest uden lige, erindrer Jørgen Hoff.

Sebastian meddelte engang, at han brændende ønskede sig et bad. Vi har ingen badefaciliteter i forsamlingshuset, så det endte med, at han måtte hjem til mig og gå i bad. Lene Nielsen, bestyrelsesmedlem i Kragelund

Billetsalget Billetsalget til koncerten med Henning Stærk i Kragelund Forsamlingshus er i fuld gang.Der er plads til 150 publikummer i salen, og billetter kan købes via forsamlingshusets hjemmeside, på facebook eller via henvendelse til forsamlingshusets kasserer, Lene Nielsen.



Kragelund Forsamlingshus bruges ikke kun til koncerter.



Nogle gange om året inviteres der også til fællesspisning.

De store, danske musiknavne er så glade for at optræde i Kragelund, at der i forsamlingshusets sal hænger mange søde hilsner. Foto: Astrid J. Vestergaard

Ekstra-sang og pølser De senere år har det knebet lidt med billetsalget. Især unge koncertgængere ser ud til at svigte Kragelund Forsamlingshus, og bestyrelsen erkender, at valget af unge, aktuelle musikere kunne være en god satsning, men da der kun er plads til 150 koncertgæster i forsamlingshusets sal, går det økonomisk ikke an at invitere store navne som for eksempel Rasmus Seebach og Hugo Helmig. Bestyrelsen bag forsamlingshuset håber, koncerttraditionen i Kragelund vil overleve, og mener, at folk, som endnu ikke har overværet en koncert i Kragelund Forsamlingshus, har en fantastisk oplevelse til gode. - Akustikken er rigtig god. Det er da også dén, musikerne roser igen og igen, og koncerterne er dejligt intime, fortæller tre fra forsamlingshusets bestyrelse - formand Thomas Schouw Morthorst, næstformand Torben Midtgaard og kasserer Lene Nielsen. Torben Midtgaard tilføjer, at stemningen nogle gange er SÅ god, at publikum synger med, længe efter at musikerne har forladt scenen. Det skete for eksempel ved en koncert med Rugsted & Kreutzfeldt. - Mens folk stod og sang, sprak pølserne på grillen udenfor én efter én, fortæller Torben med et grin og tilføjer, at pølser efter endt koncert er en tradition, som publikum sætter stor pris på.

Michael Falch har signeret flere plakater i salen. Foto: Astrid J. Vestergaard

Sebastian tog bad lokalt Bestyrelsen bag forsamlingshuset bestræber sig ikke kun på at opfylde koncertgæsternes ønsker. Også musikerne serviceres til punkt og prikke. - Sebastian meddelte engang, at han brændende ønskede sig et bad. Vi har ingen badefaciliteter i forsamlingshuset, så det endte med, at han måtte hjem til mig og gå i bad, fortæller Lene Nielsen, som også erindrer engang, hvor en dør i forsamlingshuset var gået i baglås. Folk i salen - på et tidspunkt også Lars Lilholt - måtte derfor kravle ud gennem et vindue og spadserede rundt om bygningen for at komme hen til baren! Jo, det gamle forsamlingshus i Kragelund har så sandelig oplevet en del, og de designerede plakater, der hænger på salens vægge, fortæller historien om et hus, som slet ikke ved, at det ligger helt derude, hvor kragerne vender. Der hænger allerede én plakat med Henning Stærk. Mon ikke han skæver hen til den, altså Henning Stærk, når han 5. oktober griber mikrofonen og siger: - "Hvad så Kragelund - er I der?"