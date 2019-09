Dannebrogsmænd og -kvinder

HOVBORG: - Det er jo skønt at komme op fra morgenstunden!

Hele sommerhalvåret står både Eva Burkal og Hans Larsen op med hønsene. Dannebrog skal nemlig veje ved alle Hovborgs indfaldsveje, og de har påtaget sig opgaven. Sådan har det været i over 30 år, og det er der ingen grund til at lave op på, mener de.

Senest klokken 8 skal Dannebrog til tops, og ved solnedgang - senest kl. 20 - skal flagene ned og gemmes for natten i kasser opsat ved stængerne. Engang var kasserne låst, men ikke længere. Det er noget bøvl, og tyveri og hærværk er meget sjældne.

Det var Eva Burkals mand, Karlo, som i sin tid påtog sig opgaven. Da han døde for mange år siden, fortsatte Eva Burkal, som havde hjulpet til i de første år, med at vise flaget for lokale borgere, fremmede trafikanter og turister hver eneste dag ugen igennem. Mange roser traditionen og de ihærdige Dannebrogsmand og -kvinde.

Både stænger og flag er sponseret af byens flagstangsfabrik, Dano Mast, og det er Hovborg Kro, som hvert år siger tak til flaghejserne med en kasse øl eller nogle flasker vin. Det er som så meget andet i byen en fælles opgave.

Nu er det slut for i år. Eva Burkal og Hans Larsen har stillet cyklerne for denne sæson.