Danmarks første museum for mænd uden nerver

Bøghs Speedway Samling åbnede lørdag i Drostrup nord for Vejen. Her er både cykler og drabelige historie.

DROSTRUP: Mænd - og en enkelt kvinde - uden nerver!

Det er ikke mindst det, der er så fascinerende ved racerløb. Hvad får dem dog til at sætte livet på spil?

Det ved den tidligere speedwaykører Ernst Bøgh og hans datter, Sabrina, der også har kørt speedway, alt om, og de fortæller gerne og levende om det på deres nye speedwaymuseum, "Bøghs Speedwaysamling", som åbnede lørdag. Bøgh kender hver maskine i den store samling, bl.a. en af Nicki Pedersens cykler, og der hører en historie til dem alle.

Sjovt nok kom han under opbygningen af museet uden at ane det til at købe en af sine gamle speedwaycykler fra 1991. Han fandt ud af det, da han opdagede sine initialer, EB, som han har hamret ind i stellet.

- Det var den cykel, som jeg røg af under et løb i Vojens og bl.a. brækkede skulderbladet. Jeg måtte holde 10 ugers pause, og så kom jeg aldrig i gang igen.

- Senere købte jeg en stor motocross-maskine. "Den slår dig ihjel", sagde én, der har forstand på det, og han var lige ved at få ret. Jeg var totalt udmattet i slutningen af et løb, og så laver man fejl. Jeg styrtede og fik maskinen ned over mig, og jeg vågnede først, da jeg var på vej til Kolding Sygehus i en ambulance. Så var det slut.

Ernst Bøghs bror, afdøde Kurt Bøgh kørte også speedway, men han var ikke en nostalgisk samler. Han solgte eller smed det hele ud, da han stoppede, selv pokaler og scrapbøger. Kun en slæbesko overlevede og er nu med på museet. Anderledes er det med Ernst Bøgh, der beholdt det meste af sin maskinpark og siden har suppleret den stort.

- Kurt var en hård type. Jeg er 10 år yngre og nok mere blød. Måske det er derfor, jeg lægger til side i stedet for at kassere.

Den samlermani kommer nu interesserede til glæde på det nye museum, som er landets første regulære speedwaymuseum. Der er åbent søndag kl. 12-16 og ellers efter aftale.