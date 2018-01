Dagli'Brugsen får bøde og sur smiley for skimmel, rust og støv

Der var formodet skimmel i en køler, rust på bagvæggen af en anden samt et tykt lag støv på hylderne, da Fødevarestyrelsen for nylig besøgte Dagli'Brugsen i Skodborg. Det udløser en sur smiley og en bøde. Brugsuddeler garanterer, at der er styr på det hele igen.

Skodborg: Det koster en sur smiley og en bøde på 5.000 kr., at Dagli'Brugsen i Skodborg ikke havde styr på rengøringen, da Fødevarestyrelsen kiggede forbi i sidste uge. Her konstaterede den tilsynsførende nemlig, at kølergitter, vægge og lofter i en køler fremstod beskidt og med formodet skimmel, mens en anden køler i butikken, som indeholdt pålæg og ost, fremstod beskidt og med løbende rust på bagvæggen. Hylderne fremstod i øvrigt med et tykt lag støv bag produkterne. Tilsvarende forhold er tidligere indskærpet i 2016, fremgår det af rapporten. Ved det efterfølgende kontrolbesøg udtrykte den tilsynsførende tilfredshed med, hvordan der var fulgt op. På samme måde er der nu styr på det igen, garanterer en kortfattet brugsuddeler Allan Madsen. - Det er fikset, og vi har styr på det. Vi har noget gammelt materiale, nogle kølere, der kræver en del vedligeholdelse. Men der er styr på det, og det er der også fremover, siger han.