Cyklister nød udsigt til Kongeåen

Lintrup: Tirsdag aften blev cykling langs Kongeåen afviklet. Det skete med start fra pansergravene i Lintrup. Det var sommerens første tur. Der køres i alt tre ture.

Cykelturen på de små 20 km blev kørt ned langs Glad Zoo og til Ravningvej. Her blev der fortalt om åens beton-kunstværker. Kongeåen blev krydset to gange. Markens afgrøder og naturen kunne nydes i fulde drag. Sidste stop var ved Nielsby, hvor der blandt andet er ophalingsplads for kanoer og et vadested.

Næste cykeltur langs Kongeåen finder sted 23. juli kl. 19 fra Viggosøerne. /EXP