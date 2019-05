Tilbydes job

Med flytningen mister Vejen 137 arbejdspladser. Ud af disse er der 94 fastansatte lagerarbejdere, som alle tilbydes job i Odense. Desuden tilbydes alle en særlig bonus, hvis de bliver i job frem til centrets lukning.

-Det er mange medarbejdere, der har arbejdet dygtigt og loyalt i rigtig mange år for os. Derfor vil vi gøre alt, hvad vi kan for at sikre, at de får mulighed for at fortsætte hos os. Og hvis ikke de ønsker det, at de kommer videre på en ordentlig måde, siger Nicolaj Boysen.

Sidste år gennemførte Coop lukning af ca. 80 butikker, der gav underskud uden udsigt til at vende udviklingen. Derfor er der også behov for mindre lagerkapacitet.

De fleste opgaver, der er løst i Vejen, bliver flyttet til Odense, men en række butikker i Midtjylland vil i stedet få varer fra Coops lager i Aalborg.

Vejen Distributionscenter er på 33.300 kvadrat. Coop har indgået aftale om udlejning af bygningerne til ekstern lejer.

Herefter vil Coop have egne lagre i Aarhus (Hasselager), Aalborg, Odense, Albertslund, Brøndby og Rønne.