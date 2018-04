Container med gasflasker brudt op

Vejen: Bevæbnet med værktøj kraftigt nok til at klippe et solidt hegn i stykker og til at bryde en container op er det lykkedes nogen at begå et indbrud i et byggemarked med adresse i Søndergade i Vejen.

Tyvens udbytte blev et indtil videre ukendt antal gasflasker. Indbruddet blev begået på et tidspunkt natten til torsdag.